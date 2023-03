Überraschung für Brautpaar in Kevelaer Segelflieger vor dem Standesamt

Die Landung von Mathias Rust mit einer Cessna im Jahr 1987 auf dem Roten Platz von Moskau hat Geschichte geschrieben. Auch in Kevelaer „landete“ jetzt ein Flieger mitten in der Stadt, direkt vor dem Alten Rathaus. Allerdings war die Maschine nicht in die Wallfahrtsstadt geflogen, sondern per Anhänger am Boden zum Peter-Plümpe-Platz transportiert worden. Der Segelflieger war nämlich eine ganz besondere Hochzeits-Überraschung der Vereinskameraden für Sarah Georgius und Simon van Rennings, die sich vor dem Standesamt in Kevelaer das „Ja-Wort“ gaben.