Sanierung mitten in Kevelaer Darum steht ein „Bunker“ auf dem Peter-Plümpe-Platz

An dieser Stelle wird nämlich später der Bürgerpark errichtet. In dem wird es auch eine Fläche mit Wasserspiel geben. Und ohne Technik kein Wasserspiel. Daher wird die Anlage, die die Fontänen betreibt, im Boden installiert. Eben dafür ist das bunkerähnliche Gebäude gedacht. Später wird es nicht mehr zu sehen sein, weil sich darüber die gepflasterte Fläche befindet. Über eine Klappe und eine Treppe können Techniker dann später in den „Plümpe-Platz“-Keller, wenn dort an der Technik für den Bürgerpark etwas erledigt werden muss. Zuleitungen, Pumpen und Steuerungselemente werden in der Brunnenkammer unter dem Platz installiert.