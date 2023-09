Standort an der Weezer Straße wird dicht gemacht Warum Aldi eine Filiale in Kevelaer schließt

Dass die Filiale geschlossen wird, ist keine echte Überraschung. Seit Aldi eine Filiale auf dem Gelände der früheren Gaststätte Am Klinkenberg an der Walbecker Straße eröffnet hatte, gab es zwei Standorte in Kevelaer, die nicht besonders weit voneinander entfernt lagen. Während am Klinkenberg eine große, moderne Filiale betrieben wird, war der Standort an der Weezer Straße eher klein. Auch die Zahl der Parkplätze ist dort sehr begrenzt.