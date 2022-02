Wagen hat Wert von 70.000 Euro : Autodiebe stehlen Leichenwagen in Kevelaer

Kevelaer Die Polizei sucht Zeugen nach einem spektakulären Autodiebstahl in Kevelaer. Unbekannte entwendeten aus einer Garage einen Leichenwagen. Warum die Fahrzeuge so teuer sind.

Wie eine Polizeisprecherin berichtet, ereignete sich die Tat zwischen Sonntag, 11 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr. In diesem Zeitraum drangen die unbekannten Täter in das Lager des Bestattungsunternehmens an der Weezer Straße ein. Die Diebe entwendeten zunächst eine Golfausrüstung. Doch weitaus schlimmer ist, dass die Unbekannten auch einen Volvo Leichenwagen aus der Garage stahlen. Mit dem Fahrzeug flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.