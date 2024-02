Zierkirschen in Winnekendonk werden gefällt Diese Blütenpracht wird es jetzt nicht mehr geben

Die Entscheidung ist gefallen. Bis zum 29. Februar werden die japanischen Zierkirschen in der Gartenstraße in Winnekendonk gefällt. Damit ist bereits klar, dass die Bäume in diesem Jahr nicht mehr blühen werden. Die rosarote Blütenpracht war jedes Mal ein Hingucker. Auch beim Golddorflauf war es immer ein prächtiges Bild, wenn die Sportler durch die Gartenstraße liefen.