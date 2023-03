Neuerung in Kevelaer Einwohnerfragen auch am Ende der Sitzungen erlaubt

Das muss eine Demokratie aushalten. Fragen der Einwohner in Sitzungen sind ein wichtiges Element zur Beteiligung der Öffentlichkeit an den Entscheidungsprozessen. Auch wenn das manchmal die Beratungen ordentlich in die Länge zieht, wie jetzt in der Ratssitzung, als Anfragen eines Corona-Skeptikers zur Impfthematik die Geduld von so manchem Ratsmitglied auf die Probe stellten. Aber das Instrument „Einwohnerfragen in Sitzungen“ ist nun einmal Bestandteil einer transparenten Lokalpolitik.