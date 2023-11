Bilanz des Wallfahrtsjahres in Kevelaer So macht Pilgern richtig Spaß

Für Rainer Killich war die Wallfahrt der Liebfrauenschule Mülhausen einer der absoluten Höhepunkte der abgelaufenen Pilgersaison. „1300 Schüler sind im strömenden Regen nach Kevelaer gepilgert. Es war eindrucksvoll, zu sehen, dass Jugendliche auch heute noch bereit sind, so viele Kilometer für eine Wallfahrt zu laufen“, sagt der Generalsekretär des Wallfahrtsbüros. Ein Jahr habe man gemeinsam mit den Organisatoren in Mülhausen an dieser Wallfahrt gearbeitet. Die Schüler zelteten teilweise im Garten des Priesterhauses und erlebten Pilgern mal ganz anders. „Gänsehaut pur“, sagt Wallfahrtsrektor Gregor Kauling, habe er bei der Schulwallfahrt der Liebfrauenschule in Grefrath-Mülhausen empfunden, bei der mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler in der Basilika sangen.