Benefizkonzerte in Kevelaer, Xanten und Bocholt Ärzte haben eine besondere Beziehung zur Musik

Info

Termine In Kevelaer findet das Benefizkonzert statt am Donnerstag, 2. November, 20 Uhr, in der Basilika. Am 3. November ist der Veranstaltungsort dann die Liebfrauenkirche in Bocholt, Beginn 19.30 Uhr. In Xanten beschließt das Benefizkonzert im Dom am Samstag, 4. November, 19 Uhr, die Niederrhein-Tour.



Spenden Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Die Spendenerlöse kommen einem wohltätigen Zweck zu: in Kevelaer ist es die „Aktion pro Humanität“, in Bocholt das Hospiz, und in Xanten wird das Geld für die Schwalbennestorgel im Dom gesammelt.



Mehr Infos zu Chor und Orchester: www.sueddeutscher-aerztechor.de