Bischof Meier schließt die Pilgerpforte Wallfahrtssaison in Kevelaer ist beendet

Zu Kevelaer habe er eine besondere Beziehung und er erinnere sich noch gut an einen früheren Besuch. „Es liegt schon lange zurück, dass ich privat in Kevelaer war, um bei der Trösterin der Betrübten einzukehren. Damals habe ich ganz besonders für die Anliegen der Kirche in Deutschland gebetet“, so der Bischof. In dieser Zeit war er im Staatssekretariat des Vatikans tätig. „Ganz besonders in Erinnerung geblieben ist mir das Gebet, das Johannes Paul der Zweite bei seinem Besuch in Kevelaer gesprochen hat. Die Trösterin der Betrübten hat gerade heute eine besondere Bedeutung, weil sowohl kirchlich als auch gesellschaftlich die Menschen nach Halt und Trost suchen.“