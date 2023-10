Gregor Kauling geht Anfang Januar Wallfahrtsrektor verlässt Kevelaer

Kauling wurde 1964 in Haltern am See geboren. Zum Priester geweiht wurde er 1999, nachdem er zunächst ein ingenieurwissenschaftliches Studium der Stadtplanung an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen abgeschlossen hatte. Nach einer Aushilfstätigkeit in Ennigerloh arbeitete er im Leitungsteam der Internationalen Akademie für Evangelisation der Gemeinschaft Emmanuel in Altötting. Kaplan wurde er im Jahr 2000 in St. Mariä Himmelfahrt Ahaus, 2001 dann in der Seelsorgeeinheit St. Laurentius und St. Marien Warendorf. Pfarrverwalter in St. Marien wurde er 2003, zugleich Kooperator in St. Laurentius. 2009 wechselte Kauling nach Dinslaken. Zunächst wurde er Pfarrer in der Pfarrei Heilig Geist, 2011 zusätzlich in St. Vincentius. Im selben Jahr wurde er auch Dechant im Dekanat Dinslaken. Seit 2012 leitete er die fusionierte Pfarrei St. Vincentius Dinslaken.