Wallfahrtsrektor Gregor Kauling aus Kevelaer Kirche in Zeiten von Krieg und Krisen

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer und Rees haben seit vielen Jahren eine besonders enge Verbindung. Die Pilger aus Kevelaer waren die ersten, die sich seinerzeit auf den Weg zum Bild von Maria der „Trösterin der Betrübten“ machten. 1442 machte in der Region die Nachricht vom Bild der Gottesmutter Maria in Kevelaer die Runde. Pastor Johannes Stalenus aus Rees fasste einen Entschluss: Er wollte mit seiner Gemeinde zu dem kleinen Gnadenbild der Consolatrix Afflictorum (Trösterin der Betrübten) pilgern. Und so machte sich 1643 eine Gruppe mitten im 30-jährigen Krieg auf den rund viele Kilometer langen Weg nach Kevelaer. Auch vor Wölfen und Bären mussten sich die Pilger in Acht nehmen. Stalenus begründete damit die Kevelaer-Wallfahrten. In der Marienstadt hat das keiner vergessen. Noch heute hat die Pilger-Kerze aus Rees einen Ehrenplatz. Sie steht gut sichtbar im Gang der Kerzenkapelle, die anderen Pilgerkerzen stehen hinten in der Kirche. Und immer noch pilgern die Reeser regelmäßig nach Kevelaer. Der dortige Wallfahrtsrektor nimmt Stellung zu aktuellen Situation der katholischen Kirche in der Zeit von Krieg und Krisen.