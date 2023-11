Großes Treffen in der Marienstadt Karnevalisten pilgern wieder nach Kevelaer

Für den VFR ist die Wallfahrt der Karnevalisten mittlerweile auch schon der eigentliche Auftakt zur neuen Session, obwohl der Termin bereits vor dem 11.11. liegt und damit eigentlich außerhalb der fünften Jahreszeit. „Trotzdem werden die Karnevalisten auch an diesem Tag schon ein Helau und Alaaf durch die Gassen von Kevelaer schmettern, was in Kevelaer erfahrungsgemäß mit Humor und Begeisterung aufgenommen wird“, so der VFR.