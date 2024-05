Wer wird Preisträger? Kevelaer sucht Vorschläge für Marketingpreis 2024

Es ist eine der Veranstaltungen mit dem höchsten Glamour-Faktor in Kevelaer: die Verleihung des Marketingpreises. Die Wirtschaftsförderung Kevelaer verleiht diese Auszeichnung in diesem Jahr zum 37. Mal. Diesmal werden innovative Unternehmen in den beiden Kategorien Umdenken/Neudenken und Lokalität/Regionalität ausgezeichnet. Außerdem gibt es wieder einen Sonderpreis für außergewöhnliches Engagement.