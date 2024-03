Grüne machen sich für Radfahrer stark Debatte um das Verkehrskonzept in Kevelaer

Schon der Begriff ist mehr als sperrig: Seit langem wird in Kevelaer intensiv um das „Mobilitätskonzept“ gerungen. Die grobe Richtung ist klar: Weniger Autoverkehr in der Innenstadt, mehr Platz für Radler und Fußgänger. Doch was konkret umgesetzt werden soll, das lieferte immer wieder reichlich Diskussionsstoff. Und zieht sich. Immer wieder wurde das Thema verschoben, immer wieder wurde noch Beratungsbedarf angemeldet.