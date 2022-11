Advents- und Krippenmarkt in Kevelaer Hermann scharrt schon mit den Hufen

Die Buden stehen bereits, der Aufbau der Bühne begann am Mittwoch, und jetzt scharrt auch Esel Hermann mit den Hufen. Das Grautier aus dem Irrland, das so etwas wie das Maskottchen des Krippenmarktes in der Wallfahrtsstadt ist, steht vor seinem nächsten Einsatz in der lebendigen Krippe im Forum Pax Christi. Und damit er sich schon mal vor dem Start an die Umgebung gewöhnen kann, wird er voraussichtlich am Freitag sein Quartier mitten in Kevelaer beziehen. Dort wird er dann bis zum 25. Dezember bleiben, bevor er nach Twisteden zurückkehrt.