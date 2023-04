Daniel Stenmans aus Kevelaer Vom Kindergärtner zum Thriller-Autor

Dezember 2018 fing er dann an, „Der Komplize” zu schreiben. „Die Herangehensweise war ähnlich zu Friedhofsgänger, ich hatte eine erste Idee und schaute, wo die Charaktere mich hinführen. Das Schwierigste” so Stenmans „war die intensive Recherchearbeit.” Sein Ziel war es, den Thriller so realistisch wie möglich zu gestalten, damit es den Leser fesselt und sich nicht unnatürlich anfühlt. So nahm er unter anderem Kontakt mit dem Rechtsmedizinischen Institut in Düsseldorf auf, um sich so über Polizeiarbeit zu informieren und darüber, wie ein Mensch auf welche Art und Weise stirbt.