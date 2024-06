Antonius Gilde Charles Verheyden ist neuer König der „Männ“ in Kevelaer

Pünktlich zum Vogelschießen konnten auf der vergangenen Versammlung in der fast 500-jährigen Geschichte der Antonius-Gilde Kevelaer, besser bekannt as „Männ“, drei junge Frauen aufgenommen werden. Aufgrund der Satzungsänderung Ende 2023 können nun auch Frauen in die Gilde eintreten. Ashley Faahsen, Charleyne Faahsen und Vera Deckers wurden als erste Frauen einstimmig in der „Männ“ aufgenommen. Nach der Versammlung folgte das Klotzkönigschießen, wo sich auch Ashley Faahsen als Preisträgerin direkt eintragen konnte. Neuer Klotzkönig der „Männ“ wurde Henk Willems.