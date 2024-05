Fest vor der Kirmes Bürgerschützen Kevelaer schießen ihren König aus

Traditionell findet am Samstag vor der Kirmesfeier in Kevelaer das Preis- und Königsschießen der Bürger-Schützen-Gesellschaft Kevelaer 1881 statt. Die Mitglieder der Bürger-Schützengesellschaft treten am Samstag, 4. Mai, um 11.30 Uhr vor dem Lokal „Kävelse Luij“ auf der Maasstraße an. Unter Begleitung vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr und von der Blasmusik des Musikvereins holen die Schützenbrüder ihren amtierenden König Maurice Pastuska und seinen Adjutanten Michael Pool an der Königsresidenz ab.