Sonnenklar TV sendet vom Kapellenplatz Reisesender wirbt live kräftig für Kevelaer

Michael „Goofy“ Förster ist ganz gelassen. Dass in knapp zehn Minuten die Live-Übertragung beginnt, bringt das Moderatoren-Urgestein von Sonnenklar TV nicht aus der Ruhe. „Ich liebe es, live auf Sendung zu sein. Das habe ich früher beim Sender Tele5 bei ,Live vor Ort‘ schon immer gerne gemacht“, erzählt er, während eine Mitarbeiterin von Sonnenklar TV noch mal schnell den Sitz der Kabel an seinem Anzug überprüft. „Jetzt wieder aus dem Studio rauszukommen, ist eine tolle Sache. Das ist nicht so steril. Du hast ein Drumherum, das lebt. Darauf kannst du eingehen. Ich improvisiere für mein Leben gern“, sagt er lachend.