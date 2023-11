Kinder- und Jugendbefragung 1000 Wünsche von Kindern und Jugendlichen in Kevelaer

Die Stadt bedankt sich bei allen Teilnehmenden für ihre Mühe und ihre Offenheit. Die gesammelten Daten werden weiter sorgfältig ausgewertet, um ein umfassendes Bild der Anliegen und Wünsche der jungen Generation in Kevelaer zu erhalten. Der Abschlussbericht wird voraussichtlich am 5. März, im Jugendhilfeausschuss veröffentlicht. „Dann liegt es an uns, mit den Auswertungsergebnissen weiterzuarbeiten und sie als Grundlage für zukünftige Planungen und Maßnahmen zur Förderung junger Menschen in unserer Stadt zu nutzen“, so Ina Hahnen abschließend.