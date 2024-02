Gesundheitszentrum auf der Hüls geplant Kevelaer schafft Platz für Ärzte

Gerade auf dem Land ist jede Kommune daran interessiert, Ärzte möglichst zu binden, um die medizinische Versorgung auch in der Zukunft sicher zu stellen. Daher hat ein Projekt auf der Hüls für den Bürgermeister besondere Priorität. „Damit wollen wir dafür sorgen, dass Ärzte die Arbeitsbedingungen vorfinden, die sie brauchen, um hier langfristig zu bleiben“, sagt Bürgermeister Dominik Pichler. Man wolle nicht riskieren, dass vielleicht Fachärzte abwandern. Die Zevens Grundbesitz GmbH & Co.KG plant auf der Hüls ein Gesundheitszentrum und zudem Häuser für bezahlbaren Wohnraum.



Der Hintergrund In Kevelaer gibt es offenbar eine Reihe von Ärzten, die ihre Praxisräume gerne vergrößern würden. Die Praxen wollten sich zukunftsfähig aufstellen, auch um die Nachfolge zu sichern. „Und das Umfeld, wie sich Praxen organisieren, hat sich sehr gewandelt“, heißt es. Eine Reihe von Medizinern hat sich auch direkt an die Stadt gewandt und gefragt, ob die Kommune dort Möglichkeiten sehe.



Das ist geplant Auf der Hüls soll direkt gegenüber von Solegarten und Hotel ein Gesundheitszentrum entstehen. Konkret geht es hier um ein viergeschossiges Gebäude, in dem etwa acht Praxen Platz finden könnten. Bei der Zahl ist man flexibel, da die Größe der Einheiten von 160 bis 320 Quadratmeter variieren könne. Möglich seien sowohl Einzel- wie Großpraxen. Im Erdgeschoss könnte eine Apotheke einziehen, auch ein Hörgeräteakustiker wäre beispielsweise möglich. Noch sei man bei den Planungen offen, heißt es.



Wer realisiert das Projekt? Die Fläche gehört der Stadt Kevelaer. Sie hat das Areal an Zevens Grundbesitz verkauft. Man habe Zevens ausgewählt, weil man mit dem Unternehmer bereits beim Hotel und dem Medizinischen Versorgungszentrum im Solegarten sehr gute Erfahrungen gemacht habe. „Wir wissen, dass da alles gut gelaufen ist“, sagt der Bürgermeister. Zudem sei Zevens auch der einzige Interessent gewesen, der das ganze Projekt realisieren wollte. Neben dem Gesundheitszentrum werden auf dem Areal nämlich noch drei Mehrfamilienhäuser für bezahlbares Wohnen gebaut. Für den Bau der Häuser hätte es auch andere Interessenten gegeben, doch keinen, der auch das Gesundheitszentrum bauen will.



Wann soll es losgehen? Geht es nach den Investoren, so schnell wie möglich. Die Baugenehmigung für die Häuser läuft bereits, für das Gesundheitszentrum muss die Bauleitplanung noch etwas geändert werden. Das sei kein Problem, so Stadtplaner Dave Welling. Der Stadtrat würde komplett hinter dem Projekt stehen. Momentan geht man davon aus, dass Mitte des Jahres mit dem Bau begonnen werden kann. Mehrfamilienhäuser und Gesundheitszentrum werden gleichzeitig errichtet. Läuft alles nach Plan, sind die Häuser Ende 2025 fertig.



Wie viele Wohnungen entstehen? In jedem der Häuser sollen 14 Wohnungen entstehen. Der Mietpreis ist bei 6,20 Euro gedeckelt. Es soll hier vor allem kleinere Wohungen geben, weil nach bezahlbaren kleinen Wohungen in Kevelaer eine besondere Nachfrage bestehe. Alleinerziehende mit Kindern oder Senioren wären denkbare Mieter. „In Kevelaer brauchen wir mindestens 100 neue Wohnungen mit bezahlbaren Mieten“, sagt Bürgermeister Dominik Pichler. Daher sei es wichtig, neben den Häusern auf der Hüls auch weiter die Gebäude an der Alten Herrstraße zu planen. Wie berichtet, sollen auch dort drei Häuser für günstige Mieten entstehen. Auf die Alte Heerstraße könne man nicht verzichten, betonte der Verwaltungschef.