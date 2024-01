Vorbereitungen beim VFR Blau-Gold Kevelaer Showgirls laden zur Geburtstagsparty in Kevelaer

Was auf so einer Geburtstagsparty nicht fehlen darf, bringen die Showgirls vom VFR Blau-Gold Kevelaer dieses Jahr tänzerisch auf die Bühne. Dazu zählen selbstverständlich das obligatorische Ständchen, Fotos mit der Feiergesellschaft und das Hochlebenlassen des Geburtstagskindes. Passend dazu werden komplizierte Schritte eingeübt und in Teamarbeit ein Kostüm selbst entworfen. Auch der Geburtstagskuchen wird bei der Show nicht vergessen.