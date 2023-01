Karneval in Kevelaer VFR Showgirls diesmal tief im Dschungel

Nach längerer Pause heißt es für die Showgirls des Vereins zur Förderung des Rosenmontagszuges (VFR) endlich wieder „Showtime“ auf den Bühnen des Kreises. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, um in der Karnevalssession einen neuen themenbezogenen Tanz vorstellen zu können. Dieses Jahr stehen dafür 20 Tänzerinnen auf der Bühne, die unter der Leitung von Trainerin Verena Görtz, die kreative und innovative Choreografien zu abwechslungsreicher Musik entwickelt, im Training wieder alles gegeben haben, um das Publikum zu begeistern. Diesmal steht der Dschungel mit seinen Pflanzen und exotischen Tierarten. Auch die Showgirls träumen seit einiger Zeit davon, im Dschungel wachzuwerden und dort die aufregendsten Erfahrungen machen zu können. Daher nehmen sie die Besucher beim Showtanz mit auf diese traumhafte Reise. Komplizierte Schritte und Hebefiguren werden intensiv geübt und das Kostüm sowie die Requisiten in Teamarbeit selbst entworfen und angefertigt, damit es auf der Bühne farbenfroh wird. „Begleiten Sie die Showgirls auf ihrem Dschungel-Abenteuer, das sie bei verschiedenen Auftritten und Turnieren erleben werden, und lassen Sie sich mitnehmen auf eine wilde, bunte und ereignisreiche Reise in die Tropen“, heißt es. Auftrittsanfragen werden das ganze Jahr entgegengenommen unter vfr-showgirls@gmx.de; www.facebook.com/showgirls; instagram: vfr_showgirls.