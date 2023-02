Bei Turnier im Gocher Kastell Kevelaer tanzt im Dschungel auf Platz 1

Zu einem Wettbewerb gehören aber auch Platzierungen, die begehrten Pokale waren am Bühnenrand aufgereiht. Eine fünfköpfige Jury schaute bei den Auftritten genau hin und bewertete mit Punkten in mehreren Kategorien. „Ganz wichtig sind Ausstrahlung und die Sauberkeit der Ausführung“, sagte Jurorin Sonja Stam. „Ausstrahlung heißt sichtbare Freude am Tanz, es soll ‚von innen‘ kommen“, ergänzte Jury-Mitglied Nadine Küsters. Bewertet werden auch die Musikauswahl und die Kostüme bei den Showtänzen. „Beim Gardetanz ist die ‚Linie‘ in der Gruppe sehr wichtig“, so Antonina Barone, ebenfalls Jurorin. Auch Schwierigkeitsgrade entscheiden, wieviel Punkte gegeben werden: Ist der Spagat ‚gesprungen‘? Sind die Arme schön gestreckt? Wie wird der Radschlag ausgeführt? Freude am Dabeisein, aber auch sportlicher Ehrgeiz lagen in der Luft.