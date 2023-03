Neue Initiative in Kevelaer „Verteilaer“ gegen Lebensmittelverschwendung

Kevelaer · Die Tafel macht es im großen Stil. Aber was ist mit dem „Zuviel“ in privaten Haushalten? Einige Kevelaerer haben da eine Idee für eine gerechtere Verteilung. „Verteilaer“ nennt sich die Aktion und so soll sie funktionieren.

09.03.2023, 05:45 Uhr

Jakob, Teresa Stille, Jennifer Manten, Ann-Christine Bloemen und Kerstin Sander sind startklar für den „Verteilaer“ gegen Lebensmittelverschwendung. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Von Bianca Mokwa

Zu viel eingekauft, der Besuch hat zu wenig gegessen: es gibt viele Gründe, warum zu Hause plötzlich Essen übrig ist. Gründe können auch die Zucchini-Schwemme im Sommer im eigenen Garten sein oder dass das neue Müsli doch nicht so den eigenen Geschmack trifft. „Für den anderen hingegen kann es himmlisch sein“, sagt Jennifer Manten. Sie ist Teil der Gruppe in Kevelaer, die der privaten Lebensmittelverschwendung ein Ende setzen will.