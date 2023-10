Verkaufsoffener Sonntag Herbstmarkt zieht Besucher nach Kevelaer

Die dritte Jahreszeit war der Leitfaden bei der Aktion in der Stadt, der unter Federführung des Kevelaer Marketing organisiert worden war. Daher waren viele Angebote auch auf das Thema Herbst zugeschnitten. Und das kam anscheinend an, denn viele Besucher kamen am Sonntag in die Innenstadt der Wallfahrtsstadt.