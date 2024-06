Ostkirchentag in Kevelaer Verdienstmedaille für den Theodosius-Chor

Auch in diesem Jahr fand traditionsgemäß der Ostkirchentag in der Marienbasilika statt. Der Theodosius-Chor, ein Sonderchor bestehend aus Sängern des Kevelaerer Männer-Gesangs-Vereins und Gastsängern, gestaltete wie in den Jahren zuvor musikalisch das festliche Pontifikalamt mit.