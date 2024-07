Verein bittet um Spenden Unwetter verwüstet Zeltlager von Union Wetten – Kinder retten sich in Lkw

Wetten · Das Ferien-Zeltlager vom SV Union Wetten in der Eifel wurde am Dienstagabend von einem schweren Gewitter heimgesucht. Mehrere Zelte und Materialien wurden beschädigt. Kinder und Betreuer fanden Zuflucht in einem Lastwagen – und hoffen nun auf Spenden.

12.07.2024 , 16:16 Uhr

Das schwere Unwetter zerstörte insgesamt sieben Zelte. Foto: Union Wetten

Seit mittlerweile 34 Jahren verbringen Jungen und Mädchen aus Wetten ihre Sommerferien in dem beschaulichen Dorf Schladt in der Eifel (Vebandsgemeinde Wittlich-Land). Doch das diesjährige Zeltlager des SV Union Wetten begann mit einem großen Schock – für die Kinder und auch für die Betreuer. Ein heftiges Unwetter zog am Dienstagabend über den Ferienort hinweg und richtete schwere Schäden an. „So etwas haben wir in den ganzen Jahren hier noch nicht erlebt“, sagt Marvin Ingenhaag, der als Betreuer vor Ort ist. Info Reparaturen und neue Zelte werden Geld kosten Sparschwein Bei Bäcker Steegmanns in Wetten wurde für spontane Spenden ein Sparschwein aufgestellt. Konto Außerdem kann Geld auf das Vereinskonto eingezahlt und gespendet werden. Kontoinhaber ist Union Wetten. Die IBAN lautet DE86 3206 1384 4600 1950 13. Während die Jugendlichen und Betreuer gemeinsam das Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft zwischen Spanien und Frankreich verfolgten, zogen auf einmal pechschwarze Wolken am Himmel auf. „Da haben wir schon geahnt, dass da gleich etwas auf uns zukommen würde“, so Ingenhaag, der mit seinen Kolleginnen und Kollegen umgehend reagierte. Dank des schnellen Eingreifens der Betreuerinnen und Betreuer wurde niemand verletzt. Foto: Union Wetten Die Kinder wurden in einem Lkw untergebracht, den Gärtner Stephan Velmans aus Wetten jährlich für das Zeltlager zur Verfügung stellt. Dem schnellen Handeln der insgesamt 20 Betreuerinnen und Betreuer war es zu verdanken, dass keines der 60 Kinder verletzt wurde. „Das Ganze dauerte nur zehn Minuten. Aber die haben gereicht, um eine Menge Schaden anzurichten“, berichtet Marvin Ingenhaag. Starkregen und heftige Windböen sorgten dafür, dass sieben der verankerten Zelte aus dem Boden gerissen und weggeweht wurden. Insgesamt ging bei dem Unwetter allerhand Equipment zu Bruch. „Das Wichtigste ist aber, dass niemand verletzt wurde. Alle haben in der Situation super reagiert“, so Ingenhaag. Der Verein hofft nun auf Spenden, um die beschädigten Materialien zu reparieren beziehungsweise zu ersetzen. Foto: Union Wetten Mithilfe von einigen Dorfbewohnern wurden die Wettener anschließend in einem Gemeindehaus untergebracht. Die Feuerwehr aus dem Nachbardorf lieferte umgehend Feldbetten für die Nacht. Am Tag darauf konnte das 14-tägige Zeltlager auf einer anderen Wiese im Dorf fortgesetzt werden. „Wir mussten ein wenig improvisieren und umbauen, haben aber aus dem Material, was noch zur Verfügung stand, das Beste gemacht. Jetzt sind alle Kinder wieder in Zelten untergebracht. Wir hoffen nun auf Normalität und natürlich besseres Wetter. Die Laune bei allen ist jedenfalls immer noch bestens“, versichert Ingenhaag. Zur Ablenkung ging es für die Kinder am Freitag zum gemeinsamen Schwimmen nach Bitburg. Auch wenn niemand verletzt wurde und das Zeltlager mit dem lädierten Material fortgesetzt werden kann, hat der Sturm großen Schaden angerichtet. Denn die Reparaturen und Neuanschaffungen werden Geld kosten. Und das trifft die Jugend-Abteilung eines kleinen Vereins wie Union Wetten hart. „Wir wollen natürlich aus diesem Vorfall lernen und unsere Zelte für die kommenden Jahre besser absichern. Doch das kostet natürlich Geld, das wir gerade nicht haben“, erklärt Marvin Ingenhaag. Daher hat die Jugend-Abteilung von Union Wetten einen Spendenaufruf gestartet. Wer möchte, kann den Verein mit einer kleinen Spende unterstützen (siehe Box).

(dab)