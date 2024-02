Besondere Aktion von Kevelaer Marketing Hinter den Kulissen von Firmen aus Kevelaer

Vor sechs Jahren startete erstmals die Aktion „Blick hinter die Kulissen". „Bis heute erzielt die Aktion eine hohe positive Resonanz, sodass die Tickets schnell ausverkauft sind“, erzählt Citymanager Tobias Nelke. Auch in diesem Jahr bietet das Kevelaer Marketing in Kooperation mit lokalen Unternehmen die Möglichkeit, Einblicke in den alltäglichen Arbeitsablauf zu erhalten und in verschiedene Arbeitswelten einzutauchen.