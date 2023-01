In zweiter Generation geführtes Unternehmen Ökologische Fertighäuser aus Kevelaer

Von der individuellen Planung, über Angebots- und Vertragsabschluss sowie Produktion bis zur abschließenden Montage des Wunschhauses begleitet das Unternehmen die zukünftigen Hauseigentümer und steht mit Rat und Tat zur Seite. In der Zuschnitthalle beginnt alles mit dem millimetergenauen Zuschnitt der Konstruktionshölzer. Das Holz wird aus dem europäischen Raum bezogen und wurde, dank eines verlässlichen Netzwerkes, auch in schwierigen Zeiten nie knapp, sodass die Kunden durchweg bedient werden konnten. Durch modernste Computertechnik ist sichergestellt, dass der Rohstoff Holz ressourcenschonend verarbeitet wird. „Auch sorgt der nachhaltige Baustoff für ein gesundes Raumklima und eine gute Energiebilanz“, erklärt Frederike Hinkelmann. In der Fertigungshalle werden auf großen Tischen die zugeschnittenen Konstruktionshölzer Schritt für Schritt, wie bei einem Puzzle, zu einem Ständerwerk zusammengesetzt und mit OSB-Holzwerkstoff- beziehungsweise Gipsfaserplatten verschraubt, später gedämmt und witterungsbeständig behandelt.