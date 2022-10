Fahrer unter Einfluss von Rauschmitteln : Autofahrer erfasst Mädchen in Kevelaer

Kevelaer Bei einem Unfall in Kevelaer ist eine 13-Jährige verletzt worden. Sie wurde von einem Autofahrer auf einer Kreuzung erfasst. Der Fahrer soll Rauschmittel genommen haben.

Die 13-Jährige aus Kevelaer wollte am Montagabend um 18.40 Uhr an der Kreuzung Twistedener Straße/Weller Landstraße die Weller Landstraße überqueren. Hierbei übersah das Mädchen laut Polizei den vorfahrberechtigten Pkw eines 25-jährigen Mannes aus Kevelaer. Auf der Kreuzung der Umgehungsstraße erfasste der Wagen die 13-Jährige, die stürzte und sich dabei verletzte. „In Anbetracht der Unfallsituation war die Schwere der Verletzungen jedoch eher leichterer Art“, berichtet die Polizei.

In Nordrhein-Westfalen gab es im Jahr 2020 von insgesamt 54.250 Straßenverkehrsunfällen mit Personenschaden 430 Todesopfer und 66.680 Verletzte. Bei den polizeilich erfassten Verkehrsunfällen der letzten Jahre im ganzen Bundesgebiet zeigt sich ein leichter Abwärtstrend. So wurden 2020 insgesamt 2.245.245 Unfälle im Straßenverkehr erfasst, in den Jahren 2019 dagegen 2.685.661 Fälle und 2018 2.636.468 Fälle. Auch bei den Zahlen der Unfälle mit Personenschaden ist diese Entwicklung zu beobachten. So gab es 2020 264.499 Unfälle mit Personen, insgesamt wurden dabei 3046 Verunglückte getötet. Im Jahr 2018 gab es bei 308.721 Unfällen 3275 Todesopfer.