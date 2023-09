Unfallkreuzung an der Twistedener Straße Endlich kommt die neue Ampel in Kevelaer

Die Kreuzung steht schon lange im Fokus. An der Kreuzung Twistedener Straße/Weller Landstraße gab es schon öfter schwere Unfälle. Im April war dort eine Frau ums Leben gekommen, ihr Wagen war von einem Lastwagen erfasst worden. Nur eins von vielen Unglücken in dem Bereich, der schon länger als Unfallhäufungspunkt gilt. Vor einiger Zeit war hier auch ein Mädchen von einem Autofahrer erfasst worden, der unter Drogen am Steuer saß. Bereits zuvor stand der Bereich öfter im Fokus. Daraufhin hatten alle fünf Fraktionen in einer bemerkenswerten Gemeinschaftsaktion gefordert, die Kreuzung zu einem Kreisverkehr auszubauen.