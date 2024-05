Unglück auf der B9 Auffahrunfall neben dem Blitzer-Panzer in Kevelaer

Nach Angaben der Polizei war am Montag gegen 13 Uhr eine 56-jährige Frau aus Kevelaer mit ihrem weißen Fiat 500 auf der Klever Straße (B 9) in Kevelaer in Richtung Goch unterwegs gewesen. Sie wollte nach links in die Weezer Straße abbiegen. Wegen des Gegenverkehrs musste sie vor dem Abbiegen anhalten. Eine 74-jährige Frau aus Weeze sah das rechtzeitig und hielt mit ihrem Seat Altea hinter dem Fiat an.