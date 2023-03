Rettungskräfte im Einsatz Schwerer Unfall in der Innenstadt von Kevelaer

Für viel Aufsehen in der Innenstadt hat am Morgen ein Einsatz von Polizei und Rettungskräften mitten in der City von Kevelaer gesorgt. Nach bisherigen Erkenntnissen hat es einen schweren Unfall gegeben, in den auch ein Müllwagen verwickelt ist. Der Vorfall ereignete sich gegen 8 Uhr auf der Hauptstraße im Bereich an der Ecke zur Willibrordstraße.