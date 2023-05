Katastrophenschutz in Kevelaer und Weeze Kommunen bereiten sich auf Krisen vor

„Wir haben für die Übung gezielt Leute ausgewählt, die bisher noch keine Berührungspunkte mit dem Thema Katastrophenschutz hatten. Vor allem junge Kolleginnen und Kollegen, aber auch Führungspersonal. So können wir im Falle eines Falles aus einem großen Pool an geschulten Mitarbeitenden schöpfen“, so Kevelaer Bürgermeister Dominik Pichler. Doch das war nicht die letzte Übung in Sachen Krisenmanagement. Lena Hanenberg, verantwortlich für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer, hat kurz nach dem Seminar in Weeze in Ahrweiler das Seminar „Risiko- und Krisenkommunikation“ besucht. „Unser Ziel ist es, nach und nach weitere Mitarbeitende zu schulen. Sowohl in Ahrweiler als auch in internen Schulungen“, so Fachbereichsleiter Ludger Holla aus Kevelaer.