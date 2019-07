Bargeld erbeutet : Unbekannter bedroht 17-Jährigen in Kevelaer

Unbekannter bedroht 17-Jährigen in Kevelaer

Kevelaer Ein unbekannter Mann hat am Montag in Kevelaer einen Jugendlichen bedroht und ihm Bargeld abgenommen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am frühen Montagabend in Kevelaer hat ein junger Mann einen 17-Jährigen bedroht. Gegen 17.05 Uhr lief der Jugendliche über die Ladestraße. Wie die Polizei mitteilte, kam in der Nähe des Bahnhof ein junger Mann mit einem Fahrrad auf ihn zu.