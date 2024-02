Vorfall auf der Busmannstraße Unbekannte stehlen goldene Kreuze aus Glasvitrine in Kevelaer

Der Diebstahl muss sich am Samstag zwischen 10 und 15 Uhr ereignet haben. Vor dem Geschäft hatten zwei Rollvitrinen gestanden. Die Polizei fragt: Wer hat in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Busmannstraße ist eine der beiden großen Einkaufsstraßen in der Marienstadt, in der auch immer wieder Menschen unterwegs sind. Die Polizei hofft daher, dass jemand etwas beobachtet hat.