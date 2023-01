Mögliche Betrugsmasche in Kevelaer und Weeze Unbekannte mit 5-Euro-Zettel klingeln an der Haustür

Eine Serie von seltsamen Vorfällen beschäftigt aktuell die Polizei. Am Samstag hatte gegen 12.30 Uhr ein bislang unbekannter Mann an einer Haustür an der Schwester-Hermenegildis-Straße in Kevelaer geklingelt. Als die Hausbewohnerin öffnete, hielt er ihr wortlos einen Zettel mit der Aufschrift „5 Euro" vor das Gesicht. Nur eine Stunde später klingelte es wieder. Diesmal stand eine Frau vor der Tür und hielt einen identischen Zettel in der Hand.