Staatsschutz ermittelt Hakenkreuze in Kevelaer an Imbisswagen geschmiert

Kurz vor dem Wochenende haben Unbekannte den Imbisswagen am Roermonder Platz mit rechtsradikalen Symbolen beschmiert. Daher ist jetzt der Staatsschutz in Krefeld eingeschaltet worden, der in solchen Fällen ermittelt. „Noch haben wir keinen dringenden Tatverdacht und sind daher auf Zeugenhinweise angewiesen“, so Pressesprecher Christian Werle. Bei dem Vorfall handle es sich um ein so genanntes Offizialdelikt. Das bedeutet, dass die Behörden von sich aus tätig werden und ermitteln. Eine Anzeige ist dafür nicht nötig.