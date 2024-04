Gefährlicher Eingriff in Straßenverkehr Unbekannte legen nachts Leitpfosten in Kevelaer auf die Straße

Der Vorfall ereignete sich auch noch in der Dunkelheit kurz vor Mitternacht. Wie die Polizei berichtet, hatte eine Frau in der Nacht zu Sonntag gleich an zwei Stellen Pfosten mit auf der Fahrbahn gefunden. Einmal in der Nähe des Kreisverkehrs bei Burger King (Kölner Straße / Wettener Straße) und dann noch etwa 400 Meter entfernt an der Kreuzung Wettener Straße / Marienstraße. Die Frau informierte die Polizei und räumte die Pfosten schon einmal von der Fahrbahn auf den angrenzenden Fuß- und Radweg.