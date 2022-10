Unfallflucht in Kevelaer : Frau fährt Mädchen an und einfach weiter

Frau fährt Mädchen an und einfach weiter

Unfallflucht in Kevelaer

Kevelaer Bei einem Unfall in Kevelaer verletzte sich ein Mädchen. Es war von einem Auto erfasst worden. Die Fahrerin hielt aber nicht an.

Nach einem Vorfall, bei dem ein Mädchen verletzt wurde, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Am Freitag gegen 7.45 Uhr war die Zwölfjährige auf ihrem Fahrrad auf dem Radweg an der Lindenstraße in Richtung Egmontstraße unterwegs. Als sie vorfahrtsberechtigt die Einmündung zur Weezer Straße passierte, kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW einer unbekannten Autofahrerin, die aus der Weezer Straße kam. Das Mädchen stürzte und verletzte sich.