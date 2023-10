Bischof Bertram Meier kommt in die Marienstadt Umstrittener Bischof schließt Pilgerpforte in Kevelaer

Es ist ein ganz besondereres Ende der Wallfahrtssaison. Wallfahrtsrektor Gregor Kauling wird am Mittwoch, 1. November, zum letzten Mal das Schließen der Pilgerpforte als Wallfahrtsrektor begleiten. Wie berichtet, verlässt der Geistliche auf eigenen Wunsch Kevelaer. Nach so vielen Jahren in Leitungsfunktionen wolle er sich wieder mehr der Seelsorge widmen. „Ich bin Priester geworden, um bei den Menschen zu sein“, sagte Pastor Kauling. Er wechselt nach Telgte. Die Stadt im Münsterland ist zwar auch ein Wallfahrtsort, Kauling wird dort aber nicht mehr in leitender Funktion sein. Sicher wird sein letztes Schließen der Pilgerpforte für den Geistlichen auch ein besonders emotionaler Moment sein.