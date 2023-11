Mera aus Kevelaer und TV-Star Steves setzen sich für das Tier ein Ein neues Zuhause für einen gequälten Hund

Detlef Steves ließ diese Geschichte einfach nicht mehr los. „Es kann doch nicht sein, dass so ein Hund einfach zurückgelassen wird. Meine Frau Nicole und ich engagieren uns schon lange im Tierschutz und uns war sofort klar, dass der alte Herr bei uns seinen Lebensabend verbringen soll“, sagt Detlef Steves. Am Samstag konnte er den Hund jetzt bei sich aufnehmen. „Wir wollen alles tun, damit unser neues Familienmitglied es hier auf seine alten Tage noch richtig schön hat“, so Steves. Einen Namen hat der Mischling bereits bekommen. Er heißt „Opi“ in Anspielung auf sein für Hunde fast biblisches Alter.