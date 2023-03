Wettstreit der Tanzgruppen in Kevelaer VFR veranstaltet Tanzturnier im Konzert- und Bühnenhaus

Kevelaer · Gerade erst haben die Gruppen in Goch um die Wette getanzt. Jetzt steht ein Turnier in der Marienstadt an. Organisiert wird die Veranstaltung von VFR Blau-Gold Kevelaer.

07.03.2023, 05:45 Uhr

Auch nach Karneval präsentieren sich die Tanzgarden (Symbolfoto). Foto: dpa/Federico Gambarini

Die Karnevalssession war für den VFR Blau-Gold (VFR) ein voller Erfolg. Endlich konnten die Tanzgruppen nach der Corona-Pause auch wieder raus auf die Bühne gehen. Für die Tanzgarden ist die Saison aber noch nicht ganz abgeschlossen. Traditionell finden zwischen Aschermittwoch und Ostern noch Turniere statt, bei den sich die Tänzerinnen untereinander messen. Denn jetzt sind die Gruppen schließlich noch im Training, wollen sich mit anderen Gruppen im Wettstreit messen und die aufwendig einstudierten Tänze noch einmal dem Publikum präsentieren. Gerade erst haben die Gruppen des VFR sehr erfolgreich beim Turnier in Goch teilgenommen. Jetzt richtet Kevelaer selbst ein solches Event aus. Der VFR organisiert am Sonntag, 12. März, ein Turnier im Konzert- und Bühnenhaus. Eine Sache steht aber bereits fest: Die Gruppen des VFR werden nicht zu den Siegern gehören. Denn in Kevelaer ist es Tradition, dass die Gastgeber nicht am Turnier teilnehmen. Die Showgirls sind auch intensiv in die Organisation eingebunden, wie die VFR-Präsidentin Elke Tebartz erläutert. Die Resonanz ist bereits riesig: 72 Tanzgruppen und Solotänzerinnen haben bereits zugesagt. Und in Kevelaer wird es auch eine Premiere geben. Erstmals ist eine Männergarde dabei. Die Truppe kommt aus Nettetal-Lobberich. Start des Tanzturniers ist um 9 Uhr mit den Minigruppen, danach folgt die Jugendklasse, bevor ab 15 Uhr die Hauptklasse an der Reihe ist. Ein Jury aus diversen Experten wird die Tänze bewerten und die Sieger küren. Es ist das vierte Tanzturnier in Kevelaer nach 2016, 2017 und 2019. Danach war wegen Corona Pause. Der Eintritt beträgt 3,50 Euro, Kinder bis zehn Jahren zahlen nur einen Euro.

(zel)