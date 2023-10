Trecker fahren zum Gnadenbild Die PS-starke Wallfahrt in Kevelaer

So richtiges Glück mit dem Wetter scheinen die Treckerwallfahrer nicht zu haben. Nachdem es bereits in den Vorjahren schon mal heftig schüttete, als die Traktoren zum Kapellenplatz fuhren, mussten auch am Dienstag wieder die Schirme aufgespannt werden. Der guten Stimmung der Wallfahrer auf den Oldie-Traktoren tat das keinen Abbruch.