Besondere Wallfahrt am 3. Oktober Die Trecker kommen wieder nach Kevelaer

Gespannt auf die erneute Auflage ist auch Bastian Rütten, Pastoralreferent in St. Marien. „Das ist eine ganz bodenständige Wallfahrt, da steckt Herz hinter“, ist er sich sicher. „Die Szene“, sagt er, „hat Spaß an solchen Ausfahrten. Bestes Beispiel sind Johannes Thodam und Gerd Lemkens, die schon seit 2008 jedes Jahr mit ihren Treckern nach Kevelaer gekommen sind. Daraus ist die Idee für diese ganz besondere Wallfahrt zum Erntedankfest entstanden, die sicherlich keine einmalige Sache bleibt.“ Nach dem Gottesdienst haben die Pilger Zeit, nach eigenen Wünschen in der Kevelaerer Gastronomie zu Mittag zu essen und die Stadt zu erkunden. „Ein Höhepunkt wird dann um 15 Uhr die Vorbeifahrt der Trecker an der Gnadenkapelle mit Segnung der Fahrerinnen und Fahrer und ihrer Gefährte“, kündigt Rütten an. Um 14.45 Uhr beginnt dann die Abschlussfahrt. Sie führt von der Friedensstraße über die Basilikastraße, die Hauptstraße (also die Fußgängerzone) zum Kapellenplatz. Dort findet die Segnung der Trecker statt und jeder Fahrer erhält eine Wallfahrtskerze als Andenken. „Natürlich läuten dazu alle Glocken“, so Bastian Rütten. „Das ist Gänsehaut pur. Die Glockenklänge, das knattern der Motoren, der Fahrtwind“, schwärmt André Dahlke.