Trauer in Kevelaer um FDP-Politiker Jürgen Hendricks „Er hat den Nachwuchs für Politik begeistert“

Er war für viele über Jahre so etwas wie das Gesicht der FDP in Kevelaer. Jürgen Hendricks prägte die Arbeit von Partei und Fraktion lange maßgeblich mit. Jetzt ist er im Alter von 78 Jahren nach langer schwerer Krankheit gestorben. „Ich war ihm auch menschlich eng verbunden, daher hat mich sein Tod sehr betroffen gemacht“, sagt der FDP-Fraktionsvorsitzende Jan Itrich. „Wir fühlen und trauern mit den Hinterbliebenen um einen herzlichen Menschen, dem stets an einem guten Miteinander gelegen war, der durch seine ruhige und ausgleichende Art ein Ruhepol in so manch hitziger Debatte war, der den Menschen zugewandt war und sich immer mit ganzer Kraft für andere Menschen und das Wohl der Stadt eingesetzt hat.“