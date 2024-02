Unfallflucht in Kevelaer Falsch in der Einbahnstraße unterwegs und dann geflüchtet

Bereits am Mittwoch in der vergangenen Woche kam es laut Polizei gegen 20.05 Uhr an der Busmannstraße in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 18-jährige Autofahrerin war mit einem grauen Audi A1 auf der Straße in Richtung Marktstraße unterwegs. Laut Aussage der Frau kam ihr auf Höhe der Fahrbahnverengung ein blauer Transporter entgegen. Die Straße dort ist eigentlich eine Einbahnstraße, die der Transporter also in falscher Richtung durchfuhr.