Auf der Twistedener Straße 82-Jährige stirbt bei Unfall in Kevelaer

Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der VW von der Straße geschleudert. Die 82-Jährige war in ihrem Wagen eingeklemmt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die Frau aus dem Wagen. Rettungsdienst und Notarzt waren schnell vor Ort. Die Seniorin hatte sich bei dem Unglück jedoch so schwere Verletzungen zugezogen, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der polizeiliche Opferschutz übernahm die Benachrichtigung und Betreuung der Angehörigen.