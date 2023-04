Kontrolle am „Car-Freitag“ Mit 113 über die Todeskreuzung in Kevelaer

Es war bereits der zehnte tödliche Unfall im Kreis Kleve in diesem Jahr gewesen. Am Dienstag starb eine 82-jährige Autofahrerin aus Kevelaer. Sie wollte von der Twistedener Straße aus die Weller Landstraße überqueren. Dabei wurde ihr VW von einem Lastwagen erfasst und von der Straße geschleudert. Die Frau starb noch an der Unfallstelle.